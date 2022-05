Jurgen Klopp meet schade op na gewonnen bekerfinale

Liverpool won de FA Cup tegen Chelsea, maar zag wel enkele pionnen uitvallen.

Het werd een aantrekkelijk kijkstuk en uiteindelijk was het niet te geloven dat de bekerfinale op een 0-0-gelijkspel eindigde. “Het verschil was weer zo klein”, zei Klopp bij de BBC. “Ik kan niet trotser zijn op mijn jongens. De energie die ze erin hebben gestoken, hoe hard ze hebben gestreden, ook na de noodgedwongen wissels.”

Virgil Van Dijk viel uit, net als Mo Salah. “Ik denk dat Virgil in orde is, maar hij had spierklachten. De situatie van Mo lijkt serieuzer dan die van Virg. Met Mo moest ik een besluit nemen. Hij zei: 'Ik kan doorgaan, maar ik voelde wel wat.' Dus ik heb hem eraf gehaald. Ik hoop dat het goed komt met hem.”

“Ik voel echt voor Chelsea, voor de tweede keer na een finale van 120 minuten met lege handen staan. Dat is heel moeilijk. Maar voor ons ben ik best tevreden. Wij zijn mentaliteitsmonsters, maar die waren er ook in het blauw. Chelsea speelde uitstekend.”