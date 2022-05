'Huurling maakt indruk, Anderlecht ziet mogelijk nog drie miljoen euro binnenstromen'

Anderlecht weet waar het volgend jaar aan toe is in Europa en mogelijk gaat het nog wat extra miljoenen in huis halen.

Anderlecht heeft namelijk nog een aantal spelers op huurbasis elders lopen en daar zijn ook nog zaakjes mogelijk. 3 miljoen euro? Zo is Elias Cobbaut goed bezig bij Parma en die Italiaanse club zou nu de aankoopoptie van hem willen lichten. Die bedraagt drie miljoen euro. Toch zijn er ook nog andere kapers op de kust voor de verdediger, die nog tot 2023 onder contract ligt bij paars-wit.