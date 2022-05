Marseille-supporter komt om het leven in het bezoekersvak van Stade Rennais

In de wedstrijd van gisteren tussen Stade Rennais en Marseille is een supporter in het bezoekersvak om het leven gekomen.

Gisteren is in de wedstrijd Stade Rennais-Marseille een 78-jarige toeschouwer overleden. De supporter zat in het bezoekersvak en overleed aan een hartaanval. De thuisploeg won uiteindelijk met 2-0 van Marseille. "We zagen hem op de grond vallen. Eerst kwam er niemand om hem te helpen. En het was toen hij stopte met bewegen dat de mensen bezorgd werden. Maar hij ademde al niet meer", vertelde een vrouwelijke OM-aanhangster in tranen aan Ouest-France.