Eden Hazard kan zich eindelijk terug voetballer noemen

Het heeft een tijd geduurd, maar Eden Hazard is terug voetballer.

Real Madrid speelde nog louter voor de statistieken tegen Cadiz. Na de gewonnen titel staat alles in teken van de Champions League finale tegen Liverpool en krijgen heel wat vast waarden rust bij Real Madrid.

Dit was dan ook het uitgelezen moment om Eden Hazard terug speelminuten te gunnen. De Rode Duivel mocht in de 65ste minuut invallen, maar had geen invloed meer op het resultaat dat toen al vastlag. Want na 37 minuten stond het 1-1 en gescoord werd er niet meer.