Arsenal dreigt Champions League nog te missen: "Mannen met ballen nodig" en "Als je niet klaar bent, blijf dan thuis!"

Het dreigt nog helemaal mis te lopen voor Arsenal. Het grijpt wellicht naast Champions League-voetbal, na een pijnlijke uitschuiver op het veld van Newcastle.

Een nederlaag bij rechtstreeks concurrent Tottenham had de kansen van de Gunners al een knauw gegeven, maar ze stonden toen nog altijd op plek 4. Winst bij Newcastle was nodig om de Spurs achter zich te houden. Arsenal ging maandagavond echter volledig terecht onderuit met 2-0.

"Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden", zuchtte Granit Xhaka bij Skysports. "We verdienden niet om op het veld te staan. We voerden het wedstrijd plan niet uit, luisterden niet naar de coach en deden ons eigen ding. Dan krijg je dat. Ik weet niet waarom we niet doen wat de coach vraagt. Het was een rampzalige prestatie. Zo verdien je niet om Champions League te spelen, zelfs niet om Europa League te spelen."

Onaanvaardbaar

Was dit een jonge ploeg die begaf onder de stress? "Als je niet klaar bent voor deze wedstrijd, moet je maar thuisblijven. Of je nu 10, 18 of 35 bent. Blijf dan thuis. We hebben mannen met ballen nodig. Dit was één van de belangrijkste wedstrijden voor ons. Om dan zo'n prestatie te leveren, is onaanvaardbaar. Ik kan alleen maar 'sorry' zeggen tegen de Arsenal-supporters."

"Er is een enorme ontgoocheling en frustratie", aldus Mikel Arteta. "Ik kan niet geloven dat we zo gepresteerd hebben. We verloren elk duel, elke tweede bal, voetbalden niet goed: er is ontgoocheling over elk aspect van het spel. Op papier is het nog niet voorbij, maar we hebben twee grote kansen laten liggen om onszelf in goede positie te brengen." Als Tottenham niet verliest bij Norwich, eindigt het vierde en Arsenal vijfde.