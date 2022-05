De Van Persie familie zet zijn volgende stappen bij Feyenoord

Robin Van Persie vertrok al op jonge leeftijd bij Feyenoord, maar keerde in de nadagen van zijn carrière terug. Zijn zoon zet nu de volgende stap bij de club uit Rotterdam.

Robin Van Persie is een kind aan huis bij Feyenoord. Het jeugdproduct lanceerde daar zijn carrière, dwong een mooie transfer richting Arsenal af en is zijn nadagen keerde hij terug naar De Kuip. Daar hing hij in de zomer van 2019 zijn schoenen aan de haak. Momenteel is hij actief binnen de jeugdwerking van Feyenoord waar zijn zoon ook actief is.

Deze zet nu zijn eerste stappen in het profvoetbal. Hij tekende namelijk zijn eerste profcontract tot medio 2015. Shaqueel Van Persie (15 jaar) wordt in Nederland gezien als een zeer groot talent. Het zal nog afwachten worden of de jonge aanvaller dezelfde carrière kan uitbouwen als zijn vader.