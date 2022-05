🎥 Prachtig moment voor Dries Mertens en echtgenote Kat: zoontje nu al in armen gesloten door Napoli-fans

Dries Mertens behaalde zondag met Napoli een 3-0-zege. Het moment waarop hij zijn zoontje kon tonen aan de fans van de thuisploeg, was hem ongetwijfeld het meest waard.

Het moment werd vastgelegd met een filmpje, dat op de Instagrampagina van Kat Kerkhofs, de echtgenote van Dries Mertens, te bewonderen is. Dries nam zijn zoontje Ciro Romeo mee op het veld om hem te tonen aan de supporters van Napoli.

Die gingen meteen volop de naam scanderen van de kleine Ciro Romeo: een prachtig moment in zijn nog jonge leventje. Het was duidelijk dat een heel erg trotse Dries er ook met volle teugen van genoot. Voor Kat was dat evenzeer het geval.

"Napoli, danku voor jullie liefde voor mijn twee Ciro's. Mijn hart is vol", schrijft Kat Kerkhofs bij het filmpje. Het was voorbije zondag de laatste thuismatch van Napoli dit seizoen. Er rest nu enkel nog de verplaatsing naar Spezia op de slotspeeldag.