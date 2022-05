Reeds de succesvolste trainer ooit van Feyenoord en nu kan Van Bronckhorst zich onsterfelijk maken bij Rangers

Giovanni van Bronckhorst kan zijn naam als trainer nog wat meer luister bijzetten. Na een enorm succesvolle periode bij zijn ex-club Feyenoord kan hij morgen geschiedenis schrijven met Rangers.

Van Bronckhorst won in vier jaar tijd vijf prijzen met Feyenoord: één keer de titel, twee keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Met Rangers moet hij enkel nog Frankfurt kloppen om hen de tweede grote prijs uit hun geschiedenis te schenken. Rangers won 50 jaar geleden - in 1972 - Europa Cup II en kan nu de Europa League winnen.

Van Bronckhorst doet het goed bij de clubs waar hij ooit speelde. "Ik heb drie seizoenen bij Rangers gespeeld in de jaren '90 en ik ben trots om ze hier, op dit toneel, te coachen", aldus Van Bronckhorst. "We kunnen inderdaad de tweede grote prijs in de geschiedenis winnen. Maar een finale is enkel leuk als je ze wint. En daarvoor zijn we hier."

Frankfurt wordt echter een harde noot om kraken. "Ik zie veel gelijkenissen met Dortmund en Leipzig, die we eerder geklopt hebben. Ze zijn goed georganiseerd. Het zijn twee historische clubs tegen elkaar met elk een heel trouwe fanbase. We krijgen nu veel aandacht, maar hebben die verdiend. We gaan er staan morgen. We hebben het al zo dikwijls gedaan en gaan het nog een keer doen!"