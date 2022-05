Openda een trotse Rode Duivel: "Vroeger keek ik naar spelers als Lukaku, Courtois, en nu zit ik zelf bij selectie"

Een groot moment voor Loïs Openda. Grote namen bij de Rode Duivels als Courtois en Lukaku zitten straks gewoon in dezelfde kleedkamer.

Openda heeft op de site van Vitesse gereageerd op zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. "Dit is prachtig nieuws. Ik ben hier heel trots op. Ik droom hier al van sinds ik jong ben. Vroeger keek ik naar spelers als Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois en Yannick Carrasco… en nu zit ik zelf bij de Belgische selectie."

Ik was er niet geforceerd mee bezig

Het is toch even moeilijk te geloven. "Of ik het zag aankomen? Ik wist wel dat ik in beeld was, maar ook dat ik geduldig moest zijn. Ik was er zodoende niet geforceerd mee bezig. Maar ik ben natuurlijk heel blij met deze kans. Het voelt ook als een beloning."

Een verwijzing naar zijn prima seizoen. "Ik heb hard gewerkt om deze kans te krijgen en deze uitnodiging betekent ook dat ik het goed heb gedaan. En dat ik tevreden kan zijn met mijn seizoen, zowel in Europa als in de Eredivisie. Natuurlijk hebben mijn teamgenoten bij Vitesse mij geholpen om tot deze prestaties te komen. Daar ben ik ze dan ook zeer dankbaar voor."