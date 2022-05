Selecties U21 en Rode Duivels bekend: met Onana en Openda twee opvallende namen mee naar Nations League

Vanaf heden mogen ook Adamou Onana en Loïs Openda zich Rode Duivel noemen. Deze talenten deden het steeds goed bij de beloften van de nationale ploeg en krijgen nu de kans om een eerste ervaring op te doen bij de grote jongens in het interlandvoetbal.

Voorts is onder meer ook Eden Hazard, die nog maar pas terugkeerde uit blessure bij Real Madrid, zoals verwacht geselecteerd. Ook toppers als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne etc. zijn uiteraard op de afspraaak. Hieronder kan u de volledige selectie bekijken.

Jacky Mathijssen heeft ook zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd van de U21 tegen Schotland.

