Zijn ploeg degradeert maar Thomas Henry wellicht niet: interesse van meerdere Serie A-clubs in Fransman

Voormalig OHL-aanvaller Thomas Henry is met Venezia gezakt naar de Serie B. Henry blijft wellicht niet bij de club.

Venezia kocht Thomas Henry vorig seizoen bij OHL voor zes millioen euro. Het was een strijd met Genua, maar uiteindelijk haalde Venezia de spits die 21 keer de weg naar doel had gevonden in de Jupiler Pro League wel binnen.

9 doelpunten

Bijna een jaar later heeft Henry met 9 doelpunten geen slecht seizoen achter de rug, maar Venezia is wel gedegradeerd naar de Serie B. Volgens de Italiaanse journalist Alfedo Pedulla is dit een situatie die Henry richting de uitgang doet gaan.

De aanvaller ligt nog onder contract tot 2024, maar verschillende Italiaanse eersteklassers tonen interesse in Henry. Wellicht moet een bedrag van om en bij de 15 miljoen euro neegeteld worden voor Henry. Dat levert Venezia dan meteen een mooie meerwaarde op.