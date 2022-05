Club Brugge maakt interesse concreet en onderhandelt al met manager van Union-sterkhouder

De gesprekken tussen Club Brugge en Casper Nielsen worden concreet. De zaakwaarnemer van de middenvelder zat reeds rond de tafel met Vincent Mannaert. Al heeft ook Union SG nog iets de pap te brokken.

De interesse van Club Brugge in Casper Nielsen was geen geheim, maar het is de zaakwaarnemer van de Deen zelf die er met een welgemikte Instagram-post voor gezorgd heeft dat de onderhandelingen publiek zijn gemaakt.

De Belgische landskampioen ziet in de Deen een versterking voor het middenveld. Al zal blauw-zwart moeten afrekenen met Italiaanse en Engelse interesse. Nielsen gaf sowieso al aan dat hij klaar is voor een nieuw avontuur.

Jackpot

Al heeft Union SG ook nog iets in de pap te brokken. De 28-jarige Deen heeft nog een contract tot medio 2024 in het Dudenpark. Les Unionistes betaalden overigens amper 500.000 euro voor de Deen en mikken ondertussen op zo’n vier miljoen euro.