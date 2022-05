Van Bronckhorst verklaart waarom hij invaller Sakala wisselde voor penalty-misser Ramsey

Opmerkelijk gisteren in de Europa League-finale: Giovanni van Bronckhorst, coach van Rangers, wisselde ex-KV Oostende-spits Fashion Sakala net voor de penaltyreeks. De aanvaller was zelf ingevallen, maar moest toch plaats ruimen voor Aaron Ramsey. Die miste later de beslissende penalty.

Ramsey zat achteraf in zak en as, want hij was de enige die een elfmeter niet scoorde. Kevin Trapp stopte zijn inzet. "'Hij is erg down. Het is nooit leuk om te verliezen. Iedereen zit kapot en is teleurgesteld. Aaron ook", klonk het bij Van Bronckhorst.

Hij nam zijn speler wel in bescherming. "Maar hij was het die de verantwoordelijkheid nam. Je kan 'm maken of missen. Helaas hij maakte 'm niet, maar je wil spelers hebben die zich comfortabel voelen bij het nemen van een strafschop."

Toch wel opmerkelijk dat hij daarvoor Sakala van het veld haalde, want die stond bij Oostende te springen om de strafschoppen te nemen. Hij zette er in zijn carrière al zes om en miste er twee. "Ja, dat zijn keuzes", aldus Van Bronckhorst. "Je maakt vooraf een lijstje, maar moet dan aanpassen naar gelang de wissels. Zo zag het lijstje er op het einde helemaal anders uit."

Rangers liet zo de kans op een eerste grote prijs in 50 jaar liggen. "Natuurlijk is dat een grote teleurstelling. Als je een finale speelt, wil je die winnen. Je doet er alles aan om te winnen. Met zo'n penaltyreeks wordt het een loterij. We waren niet echt in vorm, maar ik kan niet klagen over mijn spelers die alles hebben gegeven. We waren er zo dichtbij. Als je veel grote wedstrijden en finales speelt, dan hou je de herinneringen. Ik heb een WK-finale verloren en dat deed ook pijn, geloof me."