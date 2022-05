Mourinho haalt trukendoos boven: "Dat beloof ik als AS Roma de Conference League wint"

José Mourinho wil volgende week een gooi doen naar winst in de Conference League. De Portugees focust niet enkel op het sportieve aspect, maar haalt alles uit de kast.

De finale tussen AS Roma en SC Feyenoord wordt in Tirana gespeeld. Behalve Italianen en Nederlanders zullen er dus ook een pak Albanezen aanwezig zijn. En daar wil José Mourinho van profiteren.

“Ik hoop dat de Albanese fans aan onze kant zullen staan”, aldus The Special One in de plaatselijke kranten. “Hopelijk juichen ze niet voor Feyenoord. Ik zal meteen een belofte doen. Als Roma wint zal een Albanees (verdediger Marash Kumbulla, nvdr.) de beker in de lucht steken.”