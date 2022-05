Kenneth Schuermans reageert op heisa na transfer naar Deinze: "Begrijp dat Lierse K boos is, maar betreur dat ze me in slecht daglicht willen plaatsen"

Een akkoord over een verlengd verblijf bij Lierse K. leek in de maak, maar uiteindelijk ging Kenneth Schuermans alsnog in op een interessant bod van het ambitieuze Deinze. De Pallieters uitten in een persbericht hun onvrede, maar de verdediger doet bij Voetbalkrant.com zijn kant van het verhaal.

Na zijn zware achillespeesblessure en een verloren seizoen stond Schuermans dit seizoen bij Lierse K op uit de doden. De 30-jarige centrale verdediger groeide meteen uit tot vaste pion en pikte regelmatig zijn doelpunt mee. "Ik kan alleen maar positief terugblikken op dit seizoen. Ik heb dit seizoen nagenoeg alles kunnen spelen en heb zelfs nauwelijks een training moeten missen. Hiervoor wilde ik tekenen na mijn zware blessure", vertelt Schuermans.

Na een seizoen komt er echter een einde aan het avontuur bij Lierse Kempenzonen. Schuermans ondertekende zopas een contract voor twee seizoenen bij het ambitieuze Deinze. Een verrassing voor iedereen en al zeker bij Lierse Kempenzonen, waar Schuermans zijn woord had gegeven voor een verlengd verblijf. De Pallieters haalden in een persbericht stevig uit naar de Limburger, die een en ander wil nuanceren.

"Eerst en vooral begrijp ik dat Lierse Kempenzonen boos en teleurgesteld is. Toch zijn er enkele zaken in de communicatie waarin ik me echt niet kan vinden. Zo las ik dat de club enkele goeie voorstellen had gedaan. Bij hun eerste voorstel wilden ze me twintig procent laten inleveren. Is dat een goed voorstel?! Ik vond dat van weinig respect getuigen, zeker omdat ik een goed en constant seizoen achter de rug heb."

20% laten inleveren, is dat een goed voorstel?!

Enter Deinze

De stroeve onderhandelingen gingen verder, waarna er vorige week een mondeling akkoord was tussen Schuermans en Lierse Kempenzonen. "Met heel veel hangen en wurgen kwamen we tot een constructie waarin ik me kon vinden. Enkele dagen voor we het contract zouden gaan tekenen, kreeg ik plotseling een telefoontje van Deinze. Ze stelden me een schitterend sportief project voor. Daarnaast klopte ook het financiële plaatje perfect, daar moet ik eerlijk in zijn. Op nog geen twee dagen tijd hebben we alles geregeld. Ik ben heel blij dat ik hier aan de slag kan gaan", aldus Schuermans.

Recht in de spiegel kijken

Met deze heisa komt er hoe dan ook een zuur einde aan het mooie seizoen van Kenneth Schuermans. "Nogmaals, ik kan geen slecht woord zeggen over de club Lierse Kempenzonen. Zij hebben me de kans gegeven om me terug te tonen na mijn blessure. Toch sta ik recht in mijn schoenen, al had de manier van afscheid anders kunnen zijn. Als Lierse Kempenzonen me meteen een serieus voorstel had gedaan, stond mijn handtekening wellicht al veel langer onder het contract. Het is jammer dat de club me in een slecht daglicht heeft willen stellen en niet het hele verhaal naar buiten heeft gebracht", besluit Kenneth Schuermans.