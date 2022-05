'Met deze argumenten en extra's kon Antwerp Mark van Bommel overtuigen om naar de Bosuil te komen'

Mark van Bommel wordt (zo goed als zeker) de nieuwe coach van Antwerp FC. Ondertussen weten we ook met welke troeven het stamnummer één de coach heeft kunnen overtuigen.

Ook KRC Genk - en enkele buitenlandse clubs - zaten met Mark van Bommel rond de tafel, maar uiteindelijk heeft Antwerp FC het spel gewonnen. Al kreeg de Nederlander in ruil enkele garanties.

Het Laatste Nieuws weet dat Paul Gheysens zijn nieuwe coach de middelen wil geven om een team te bouwen dat voor de prijzen kan spelen. De middelen zijn niet ongelimiteerd, maar van Bommel zag meteen dat er mogelijkheden zijn.

© photonews

Die mogelijkheden vertalen zich meteen in zijn eigen loon. Details kennen we nog niet, maar van Bommel wordt één van de best betaalde oefenmeesters in de Jupiler Pro League. Maar dat was niet dé reden om RAFC te kiezen.

Met Antwerp voor de prijzen?

Van Bommel zal op de Bosuil de tijd - al is dat met een voorzitter als Gheysens relatief - de tijd krijgen om een team te kneden. In Marc Overmars heeft van Bommel niet alleen een sportief directeur van wereldniveau aan zijn zijde, maar ook meteen een landgenoot die hem de nodige rugdekking kan én zal geven.