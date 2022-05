Voormalig Genkenaar kan de overstap maken naar FC Barcelona

Een extra pluim op de hoed van Racing Genk want één van hun voormalige spelers kan de mooie overstap maken van Italië naar FC Barcelona.

Kalidou Koulibaly is bijna niet meer weg te denken uit de defensie van Napoli. De verdediger die de overstap maakte van Racing Genk in de zomer van 2014 kwam al 316 keer uit in het blauw-witte shirt van de Napolitanen.

Volgens SPORT kan hij nu de overstap maken naar FC Barcelona. Zij willen graag hun defensie versterken en kwamen uit bij de beresterke en technisch begaafde verdediger van 30 jaar. Na dit seizoen heeft hij nog een contract van één jaar. Dus er zijn wel mogelijkheden om hem tegen een goede prijs op te pikken in Napels.