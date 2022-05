Klopp bevestigt afscheid Origi: 5 redenen waarom Origi een legende is bij Liverpool

Jürgen Klopp heeft bevestigt dat Divock Origi Liverpool na dit seizoen zal verlaten. Ook al was Origi voornamelijk invaller bij The Reds, toch bouwde onze landgenoot er een serieuze reputatie op. Lees hier de vijf redenen waarom Origi een held is in Liverpool.

1. Eerste doelpunt

In de zomer van 2014 plukte Liverpool de jonge Divock Origi weg bij het Franse Lille voor meer dan 12,5 miljoen euro. De spits had er een mooi WK opzitten met de Rode Duivels en kreeg op die manier belangstelling van The Reds. Ze besloten hem nog een seizoen uit te lenen aan Lille, maar vanaf 2015 was Origi een echte Liverpoolspeler.

Op zijn eerste doelpunt was het wachten tot 2 december 2015. Liverpool speelde op het veld van Southampton in de kwartfinales van de EFL Cup. Met Origi in de basis wist Liverpool met een knappe 1-6 te winnen. Na een vroeg tegendoelpunt van Sadio Mané (momenteel speler van Liverpool) wist Liverpool met de hulp van Origi toch nog een overwinning te boeken. Met een heerlijk doelpunt drukte hij voor een eerste keer z'n stempel.

2. Net geen glorie in Europa League

In het seizoen 2015/2016 was één van de doelstellingen voor Liverpool de Europa League. Ze werden groepswinnaar in een groep met Sion, Kazan en Bordeaux. In de 1/16e finale wipten ze Augsburg nipt door thuis met 1-0 te winnen. In de achtste finale schakelden ze knap Manchester United uit na een 2-0 thuiszege een een 1-1 gelijkspel op Old Trafford.

In de kwartfinales stond er met Dortmund opnieuw een serieuze tegenstander op het programma. Op het veld van de Duitsers wist Origi de 0-1 binnen te leggen. Mats Hummels maakte nog gelijk en zo moest alles beslist worden in de terugwedstrijd. Liverpool kwam op een 0-2 achterstand, maar net na de rust wist Origi de aansluitingstreffer te maken. Reus maakte er 1-3 van, maar in het laatste half uur scoorde Liverpool nog drie keer en zo wonnen ze met 4-3. Tot op heden een van de mooiste comebacks in de recente geschiedenis. In de halve finales versloegen de mannen van Klopp Villarreal zonder de geblesseerde Origi. In de finale tegen Sevilla mocht onze landgenoot invallen, maar kon hij niet vermijden dat de Spanjaarden met 1-3 wonnen.

3. Nachtmerries voor Everton

Nu Origi vertrekt bij Liverpool zullen ze bij de stadsgenoot Everton misschien weer wat beter kunnen slapen. De Belgische spits bezorgde The Toffees letterlijk nachtmerries. Op 20 april 2016 zette Divock Origi met een knappe kopbal op voorsprong op slag van rust. Uiteindelijk wonnen The Reds met 4-0. Twee jaar later mocht Origi bij een 2-1 stand invallen voor Sadio Mané. Enkele minuten later legde hij met een harde knal de 3-1 eindstand vast. De belangrijkste goal van Origi tegen Everton kwam er op 2 december 2018. Liverpool beleefde een lastige avond tegen de Toffees en wist maar niet tot scoren te komen. In minuut 84 bracht Klopp Origi tussen de lijnen voor Firmino. In de allerlaatste seconden van de blessuretijd wist Origi de derby alsnog te winnen voor The Reds, hij hield er een heldenstatus op na.

In december 2019 scoorde hij nog eens twee doelpunten tegen Everton in een 5-2 thuisoverwinning. Op 1 mei 2020 gaf hij in de derde ronde van de FA Cup ook een heel belangrijke assist op Curtis Jones. Hij maakte het enige doelpunt van de avond. Het seizoen 2020/2021 is het enige seizoen waar onze landgenoot niet wist te scoren tegen de stadsgenoot. Dit seizoen was het wel opnieuw prijs. Een maandje geleden stond het na een uur nog steeds 0-0. Klopp haalde zijn wonderspits van de bank om het tij te keren. De 1-0 zette Robertson op het bord en met een knappe kopbal wist Origi in minuut 85 de wedstrijd te beslissen. In totaal scoorde hij zes keer tegen Everton en dat allemaal in thuiswedstrijden.

4. Remontada tegen Barcelona

Op 1 mei 2019 speelde Liverpool in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona. In de heenwedstrijd maakten Luis Suárez en Lionel Messi korte metten met The Reds. Het werd een 3-0 zege voor de Catalanen en iedereen dacht dus dat Barcelona al in de finale zat. Jürgen Klopp en zijn mannen dachten daar anders over en geloofden er nog vol in. Na amper zeven minuten wist ter Stegen een schot van Henderson te pakken, maar Divock Origi was goed gevolgd en zette Liverpool op voorsprong. Tot aan de rust bleef de 1-0 op het bord staan.

Na de rust kwamen de mannen van Klopp nog hongeriger buiten. Wijnaldum zorgde binnen de tien minuten na de rust met twee doelpunten voor de 3-0. De verlengingen waren dus al veilig gesteld, maar bij Liverpook wouden ze het nog voor het laatste fluitsignaal afmaken terwijl de mannen van Ernesto Valverde zich richting de verlengingen sleepten. Tien minuten voor tijd verraste Trent Alexander-Arnold de hele verdediging van Barcelona met een snelle hoekschop. Origi was wel wakker en trapte de 4-0 tegen de netten. Anfield ontplofte en Liverpool ging naar de finale.

5. De beker met de grote oren

Eén juli 2019 zal misschien wel één van de mooiste dagen uit Divock Origi's leven zijn. Na de sensationele terugkeer van Liverpool in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona stonden ze in de finale recht tegenover Tottenham. Origi moest zich tevreden stellen met een plekje op de bank naast Simon Mignolet terwijl onze andere landgenoten Toby Alderweireld en Jan Vertonghen wel in de basis stonden. Na amper twee minuten kreeg Liverpool een penalty na hands van Sissoko. Mohamed Salah zette die strafschop ook om en zo leek Liverpool al meteen een grote stap te zetten richting de zege.

Toch bleef de wedstrijd spannend. Beide ploegen hadden heel veel moeite met het versieren van kansen. Op het uur bracht Klopp Origi in voor Firmino om toch nog wat kansen af te dwingen. Dat bleek ook een meesterzet te zijn, want in minuut 87 wist de Belgische spits de 2-0 eindstand vast te leggen. Het was een levensbelangrijk doelpunt voor Liverpool. Origi bezorgde Liverpool een eerste Europese trofee sinds 2005.