Een absolute clublegende verlaat CSKA Moskou en speelt zaterdag zijn allerlaatste wedstrijd

Alan Dzagoev vertrekt bij CSKA Moskou. De aanvallende middenvelder, die ooit zo'n grote toekomst werd voorspeld maar nadien geplaagd werd door blessures, heeft zijn contract laten ontbinden. Hij speelt zaterdag zijn allerlaatste wedstrijd voor CSKA Moskou.

Na de wedstrijd tegen FK Rostov zal CSKA afscheid nemen van Dzagoev en nog een aantal andere spelers. Het vertrek van Dzagoev markeert het einde van een tijdperk: spelmaker vertrok in 2008 naar CSKA, groeide uit tot publiekslieveling en clubicoon, en neemt na bijna vijftien jaar afscheid van de club uit de hoofdstad.

De prijzenkast van Dzagoev is met drie kampioenschappen, vier bekers en vier Supercups heel aardig gevuld. Daarnaast werd hij negen keer opgenomen in de ranking met de 33 beste voetballers van de Russische competitie en kroonde hij zich in 2012 tot gedeeld topscorer van het EK in Polen en Oekraïne.