En of het terecht is: Kevin De Bruyne is uitgeroepen tot Premier League-speler van het seizoen

Kevin De Bruyne is zonet uitgeroepen tot de beste speler van het seizoen 2021/2022 in de Premier League.

De Belgische middenvelder was dit seizoen in alle competities goed voor 19 doelpunten en 13 assists bij de Citizens. De Bruyne haalde het van andere sterspeler Mo Salah, met wie hij nog in een felle strijd zit om de landstitel. De 30-jarige spelmaker volgt ploeggenoot Ruben Dias op, en wordt zo voor de tweede keer in zijn carrière uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Premier League. Proficiat, Kevin!