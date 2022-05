Ivan Perisic, ex-Club Brugge, heeft de clubs voor het uitkiezen

Ivan Perisic is op het einde van het seizoen transfervrij. Dit zorgt voor de nodige interesse zowel binnen de Serie A als daarbuiten. De aanvallende middenvelder, ex-Club Brugge, kan in de nadagen van zijn carrière nog een mooie slag slaan.

De voormalige Bruggeling is dit seizoen een van de uitblinkers bij Inter. In 34 wedstrijden kwam hij zeven keer tot scoren en gaf hij zeven assists en heeft een aflopend contract. De topclub uit Milaan wil de middenvelder dolgraag houden, maar ook Juventus zou zich inzetten om Perisic te strikken. Plots is ook een vertrek uit de Serie A een realistisch scenario.

Tottenham Hotspur heeft zich namelijk in het gevecht om Perisic gemengd. Trainer Antonio Conte zou hem dolgraag aan de selectie toevoegen en zijn transfervrije status als buitenkansje zien, meldt Tuttosport.