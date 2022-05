Xavi hoopt dat Poolse topspits bij Barcelona tekent: "Er zijn onderhandelingen gaande, maar het zal niet makkelijk worden"

Lewandowski liet onlangs weten dat hij Bayern München zou willen verlaten. FC Barcelona lijkt de grootste kanshebber te zijn om de Poolse doelpuntenmachine over te nemen.

Zo zouden er zelfs al onderhandelingen gaande zijn tussen de Catalanen en de spits van Bayern. "Lewandowski is een van de spelers die naar ons toe zouden kunnen komen. Hij heeft dat zelf ook al uitgesproken. Er zijn onderhandelingen gaande, maar het zal niet makkelijk worden", aldus Barça-coach Xavi op de persconferentie naar aanloop van de wedstrijd tegen Villareal.

De Spanjaarden zitten financieel echter in vieze papieren, en dus is Barcelona niet in staat om een hoge transfersom op te hoesten voor de Poolse aanvaller, die nog tot 2023 onder contract staat in Duitsland. "We kunnen niet veel geld uitgeven. De financiële situatie is wat ze is. We konden ook niet meedoen in de strijd om Erling Haaland en Kylian Mbappé, maar het heeft geen zin om terug te kijken. We moeten weer competitief worden en titels veroveren", sluit Xavi hoopvol af.