Philippe Clement verliest in extremis met AS Monaco de tweede plaats en een rechtstreeks ticket voor de Champions League

Na een moeizaam begin heeft Philippe Clement AS Monaco weer helemaal op de rails gekregen. Vanavond konden ze zelfs zekerheid verkrijgen om zich rechtstreeks voor de Champions League van volgend seizoen te plaatsen.

Voor het begin van de speeldag stond AS Monaco op een tweede plaats achter kampioen PSG. Ze voelden de hete adem van Olympique Marseille in hun nek, maar bij winst was de tweede plaats een zekerheid. Al moest het een lastige verplaatsing maken naar RC Lens.

1ste helft

AS Monaco moest het spel ondergaan in de eerste helft tegen een zeer sterk RC Lens. Dit resulteerde na een half uur in een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg dankzij een doelpunt van Frankowski. Amper vier minuten later kon het AS Monaco van Philippe Clement al tegenscoren. Doelpuntenmaker van dienst was Badiashile. De jonge centrale verdediger maakte zo zijn eerste doelpunt van het seizoen, maar wel ineens een hele belangrijke.

1-1 was de ruststand. Terwijl was Olympique Marseille op voorsprong gekomen tegen RC Strasbourg waardoor zij virtueel tweede stonden in de stand.

2de helft

RC Lens nam het balbezit voor hun rekening in de tweede helft, maar de troepen van Clement kwamen op voorsprong. In de 62ste minuut bracht Ben Yedder de bezoekers terug naar de tweede plaats in het klassement en ze konden het rechtstreeks ticket voor de Champions League al ruiken.

Ondertussen had Olympique Marseille de stand al op 2-0 gebracht waardoor de opdracht nog duidelijker was voor AS Monaco. Olympique Marseille vergrootte zijn voorsprong, maar even leek het in kannen en kruiken voor AS Monaco.

Tot in de 96ste minuut. Ganogo scoort diep in de extra tijd de gelijkmaker en hierdoor springt Olympique Marseille over AS Monaco naar de tweede plaats. Hierdoor Clement in augustus aan de slag in de voorrondes. Een domper op een zeer sterk seizoenseinde van de Monegasken.