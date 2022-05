Drie goals in vijf minuten bezorgen Manchester City de titel na 0-2-achterstand

Wat een ontknoping in de Premier League. Aston Villa kwam met 0-2 voor tegen Manchester City.

Aston Villa kwam net voor de rust via Matty Cash op voorsprong. Dat leidde in Liverpool meteen tot grote vreugdetaferelen.

Liverpool stond ondertussen 1-1 gelijk, nadat Wolverhampton via Neto op 0-1 gekomen was na amper 3 minuten. Mané zette nog voor het half uur de bordjes gelijk.

In Manchester ging het van kwaad naar erger toen Countinho in de 69ste minuut voor de 0-2 zorgde. De thuisploeg zorgde echter voor een heuse ommekeer door drie keer te scoren in vijf minuten.

Gundogan zorgde voor de 1-2 en de 3-2, ondertussen had Hernandez voor de gelijkmaker gezorgd. Ook Liverpool bleef druk zetten. Salah zorgde voor de 2-1. Het werd in Liverpool nog 3-1.

In het klassement is het verschil tussen beide ploegen amper 1 puntje.