Jackpot (tot bijna 100 miljoen euro?) voor Club Brugge, maar ook heel wat dumpwerk om kern uit te kuisen

Het zou wel eens een hele drukke transferzomer kunnen worden op Jan Breydel. De jackpot wenkt, maar er zijn ook een aantal werven.

Club Brugge gaat sowieso heel wat geld binnenrijven van de Champions League-gelden, maar ook een aantal uitgaande transfers gaan goed opleveren.

Zo is er sowieso het vertrek van Noa Lang, die tot wel 30 à 40 miljoen euro zou kunnen opleveren voor blauw-zwart. Mogelijk vertrekt ook Charles De Ketelaere en dan spreken we samen al over bijna 75 miljoen euro.

Hans Vanaken wordt ook - zoals elk jaar - aan de mouw getrokken, maar of hij zal vertrekken is nog maar de vraag. Hij voelt zich heel goed in Brugge en zegt zeker niet neen tegen een verlengd verblijf in de Belgische competitie.

Maar er zijn nog wel wat werven. Aan inkomende zijde zullen er nog wel wat spelers bijkomen (Nielsen wordt aan de mouw getrokken, een linksachter is er al), maar dan moet daarvoor ook wat ruimte gemaakt in de kern.

Werven

Zeker wat linksachters betreft moet er een oplossing gevonden worden voor Federico Ricca, net zoals bij Faitout Maouassa bijvoorbeeld. Op het middenveld moet men af van Owen Otawosie, terwijl Ruud Vormer misschien ook wel de vlucht vooruit zal nemen - al moet er enigszins rekening gehouden worden met de blessure van Mats Rits.

En wat met Dost, Izquierdo en Mitrovic? Ook daar moet toch wel wat voor gevonden worden. En wie weet vertrekken ook Shinton en de weigerende Mbamba nog? Heel wat werk op stapel, meer dan alleen maar een jackpot te verwachten.