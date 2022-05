Speler van Manchester United keert terug op vertrek door komst van Ten Hag

Volgend seizoen maakt Erik ten Hag de overstap van Ajax Amsterdam naar Manchester United.

Blijkbaar heeft dat ook de nodige gevolgen voor het personeelsbestand. Juan Mata is einde contract en zou transfervrij vertrekken.

Maar nu Erik ten Hag trainer wordt wil de 33-jarige Spanjaard toch nog eerst eens polsen bij de manager hoe die de toekomst ziet.

“Ik zal zien hoe het gesprek met Ten Hag gaat. Wat het gevoel is en wat zijn ideeën zijn. Daarna pas zal ik een besluit nemen over mijn toekomst”, vertelt hij aan The Atletic.

Mata speelt sinds 2014 voor Manchester United. Hij kwam toen over van Chelsea. Op zijn rekening staan bijna 300 wedstrijden.