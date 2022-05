Voorzitter Franse voetbalbond enthousiast over langer verblijf Mbappé: "Ambitie om van Ligue 1 Europese topcompetitie te maken"

Vincent Labrune, de voozitter van de Franse voetbalbond, is tevreden met de beslissing van Kylian Mbappé om langer bij PSG te blijven.

Einde van een (zeer) lange saga. Kylian Mbappé heeft besloten om aanbiedingen van Real Madrid af te slaan en bij PSG te blijven. De ster zal het publiek in Ligue 1 blijven opzwepen en de aandacht blijven vestigen op het kampioenschap. Een beslissing waar de voorzitter van de LFP (Ligue de football professionnel) Vincent Labrune blij mee is.

"In een tijd waarin het Franse profvoetbal een revolutie doormaakt met de oprichting van zijn commerciële dochteronderneming en de lancering van een ambitieus nieuw sportief project voor Ligue 1, is de beslissing van Kylian Mbappé om zijn verhaal bij PSG voort te zetten een sterk signaal voor het heden en de toekomst van ons kampioenschap. Topscorer van het seizoen, wereldvoetbalicoon, Kylian Mbappé zal zijn geschiedenis verder schrijven in Ligue 1. Het is een enorme trots."

"Met alle clubs heeft de LFP de ambitie om van Ligue 1 een van de Europese topcompetities te maken. En om de Ligue 1 soap nog spannender te maken, hebben we grote sterren nodig. Kylian Mbappé is een superster in de aftiteling van Ligue 1 voor de komende seizoenen. Meer dan ooit is de Ligue 1 de Ligue des Talents", aldus Labrune in een verklaring van de LFP.