De Pro League-awards zijn uitgereikt: dit is de Profvoetballer van het Jaar en ook deze prijzen kregen een gezicht

Het Belgische voetbalseizoen is achter de rug en de prijzen zijn verdeeld. Al werden er vanavond nog enkele laatste individuele awards uitgereikt. De belangrijkste: Deniz Undav is Profvoetballer van het Jaar.

Union SG kroonde zich dan wel niet tot landskampioen, maar Deniz Undav zag zijn geweldige seizoen bekroond met de award voor Profvoetballer van het Jaar.

Behalve de award voor Profvoetballer van het Jaar werden er nog een pak andere prijzen uitgereikt. Een overzicht:

