Paris Saint-Kylian: 'Dit zijn de duizelingwekkende cijfers in het nieuwe contract van Mbappé'

Kylian Mbappé blijft bij PSG. En het moet gezegd: de cijfers die de Fransman op zijn bankrekening zal zien verschijnen zijn duizelingwekkend.

Une offre qui ne se refuse pas…

Volgens de Franse media zijn de cijfers duizelingwekkend. Kylian Mbappé krijgt 130 (!) miljoen euro als tekenbonus. Zijn jaarsalaris? 50 miljoen euro… netto.

Maar dat is niet alles. Mbappé krijgt ongeziene macht in de Franse hoofdstad. Eentje van het kaliber waar Lionel Messi bij FC Barcelona kon van dromen.

Mbappé heeft een vetorecht - veto, géén inspraak - over de aanstelling van coach en sportief directeur, over de transfers en… over het sportieve beleid van de club. Paris Saint-Kylian.