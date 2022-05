Rode Duivel Adnan Januzaj geraakt er niet uit met zijn huidige ploeg en kiest na vijf jaar voor nieuw avontuur

Een belangrijk moment in de carrière van Adnan Januzaj. De Rode Duivel gaat na vijf jaar zijn ploeg Real Sociedad verlaten.

Sociedad haalde Januzaj in de zomer van 2017 weg uit Manchester. Zijn contract bij de Baskische club liep aan het einde van dit seizoen af. Januzaj ontving enkele voorstellen om zijn overeenkomst te verlengen, maar is daar niet op ingegaan.

De gesprekken zijn nu afgelopen, beide partijen hebben besloten om uit mekaar te gaan. Sociedad heeft het vertrek van Januzaj bevestigd. In totaal speelde Januzaj 167 matchen voor Real Sociedad en vond hij 23 keer de weg naar doel.

Hoogtepunt in die periode was zonder twijfel het winnen van de Copa del Rey vorig jaar. Januzaj is nu een vrije speler en kan op de transfermarkt gaan aftasten welke club hem het beste voorstel kan doen. Ook Nacho vertrekt bij Sociedad.