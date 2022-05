'Genk haalt voormalige Rode Duivel weg bij Union'

Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en keert terug naar KRC Genk. Ook in Limburg gaat de voormalige Rode Duivel met jonge talenten aan de slag.

L'Avenir weet dat Sébastien Pocognoli volgend seizoen niet meer aan het roer zal staan van de beloften van Union SG. De voormalige flankverdediger hing in 2021 zijn schoenen aan de haak en ging vrijwel meteen aan de slag in het Dudenpark.

Pocognoli verkast naar KRC Genk. In Limburg krijgt hij de U18 onder zijn hoede. Leuk extraatje: de verdediger debuteerde in het profvoetbal in het shirt van de Smurfen. Hij was er uiteindelijk drie seizoenen aan de slag.