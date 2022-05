Zinedine Zidane zou Paul Pogba voor de neus van Juventus willen wegkapen

De pogingen van Juventus om Paul Pogba vast te leggen kunnen in gevaar worden gebracht door Zinedine Zidane. Dit zegt de Italiaanse media.

De Franse international Pogba is naar verluidt dicht bij een akkoord over een transfer naar Turijn als zijn contract bij Manchester United op 30 juni afloopt. Veel clubs willen Pogba binnenhalen, maar met Juventus heeft hij een bijzondere band want hij was er al actief tussen 2012 en 2016.

Tuttosport meldt echter dat hoewel Juventus directeur Pavel Nedved regelmatig contact heeft gehad met Pogba's entourage, de mogelijke komst van Zidane als manager bij PSG de 29-jarige zou kunnen overtuigen om voor de kampioen van Frankrijk te kiezen.

PSG-trainer Mauricio Pochettino zal zijn positie waarschijnlijk binnenkort verlaten en Zidane behoort tot de favorieten om hem te vervangen.