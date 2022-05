🎥 Hallucinante beelden van onsportief Crossing Schaerbeek in eindronde tegen Manage

Bijzondere beelden in de wedstrijd tussen Crossing Schaerbeek en Manage, in de eindronde voor promotie in de Tweede Nationale van de ACFF.

Crossing Schaerbeek speelde tegen Manage in een wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe deed, want de promotieplaatsen waren al duidelijk geworden. Vreemde beelden En toch ging het nog helemaal verkeerd in de wedstrijd. En wel in de verlengingen van de overbodige wedstrijd. Er werden in de slotfase twee zeer bijzondere doelpunten gemaakt door de thuisploeg, waarna de bezoekers de wedstrijd niet wilden afwerken. Kijk naar de vreemde beelden.