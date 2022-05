Carl Hoefkens blijft op de shortlist van Club Brugge staan

Doordat Alfred Schreuder naar Ajax gaat moet Club Brugge op zoek naar een nieuwe trainer. Deze kan wel eens uit de eigen rangen komen.

Club Brugge is al een tijdje op zoek naar een nieuwe trainer, maar deze moet het perfecte profiel hebben. Ze zoeken vooral op de buitenlandse markt, maar ook intern is er een kandidaat. Zo zou Carl Hoefkens niet weigerachtig staan tegenover de job als hoofdtrainer bij de club waar hij al een aantal jaren actief is. Sinds 2018 is Carl Hoefkens terug actief bij Club Brugge. Hij werd mee opgenomen in de technische staf en moest voor de verbinding zorgen tussen de a-kern en de beloften. Hij kent dus het aanstormend talent van Club Brugge perfect.

Wat tegen hem spreekt is dat hij geen enkele ervaring heeft als hoofdtrainer. In het verleden dat Philippe Clement in dezelfde situatie. Zo is hij eerst naar Waasland-Beveren gegaan, nadien Racing Genk om dan terug te keren naar Club Brugge. Anderzijds is er ook Sven Vermant die hetzelfde probeerde, maar faalde bij Waasland-Beveren en zijn trainerscarrière zit in de slop.

Kiest Club Brugge voor jong en Belgisch trainerstalent of toch een buitenlandse piste? Lang zal het antwoord niet op zich laten wachten.