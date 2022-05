Mbappé bekent onderhandelingen met derde club: "Ik heb ook gepraat met het lievelingsteam van mijn moeder"

Kylian Mbappé heeft na een heuse transfersoap zijn contract bij PSG verlengd. Real Madrid leek lange tijd dé favoriet om de Fransman binnen te halen, maar hij zat ook met een derde club aan de onderhandelingstafel.

Kylian Mbappé had een mondeling akkoord met Real Madrid, maar koos uiteindelijk voor een verlengd verblijf bij PSG. “Maar ik heb ook met een derde club gesproken. Al is dat nooit concreet geworden.”

“Die derde club was Liverpool FC”, verrast Mbappé in The Telegraph. “Ik ben met hen gaan praten omdat The Reds het lievelingsteam van mijn moeder is. Ook enkele seizoenen geleden waren ze in de running om me weg te halen bij AS Monaco.”