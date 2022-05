Beerschot volgde ook Belgische profielen en werd voor keuze voor nieuwe coach geïnspireerd door KVO en Cercle

Met Andreas Wieland is de nieuwe coach van Beerschot een Oostenrijker. Belgische profielen werden nochtans ook gevolgd, maar voor hen werd niet gekozen.

Sander Van Praet en Frédéric Van den Steen verduidelijken nog eens hoe Beerschot tot die keuze gekomen is. "We hebben de laatste weken de tijd genomen om zaken te bekijken en te analyseren om een duidelijk profiel uit te schrijven en te bepalen aan welke criteria de coach dient te voldoen. Dat was een relatief lang, maar wel een gestructureerd en efficiënt proces", aldus technisch manager Van Praet.

Speciale combinatie

Algemeen directeur Van den Steen gaat daar dieper op in. "Tot het DNA van Beerschot behoort de uitdrukking 'bloed aan de palen' en anderzijds is er adoratie voor artiesten als Rik Coppens, Losada en Holzhauser. Die combinatie is heel speciaal. We waren het voorbije seizoen onder de indruk van de kracht van ploegen als KV Oostende en Cercle Brugge."

Zeker Cercle imponeerde met zijn hoge pressing. "Dan ga je na: wie zit daar achter? Stap per stap ga je dat verder onderzoeken en kom je tot bepaalde profielen. Zo zijn we bij Andreas terechtgekomen. Hij zal die visie doorzetten. Het publiek zal daar op zitten te wachten en met de technische commissie willen we ook dat soort voetbal brengen."

Van den Steen beseft wel dat de weg daarnaartoe nog lang is. "We kunnen heel veel vertellen, maar dit is nog maar de theorie. Daar begint het mee, met een idee. We willen dat omzetten op de groene mat. De sleutel hiervoor is dat Andreas in ons verhaal is gestapt."

Ook in 1B kan met het voetbal waar de nieuwe trainer voor staat succes behaald worden, geloven ze bij Beerschot. "Eén van de rendenen waarom we voor hem gekozen hebben, is omdat hij onder elke omstandigheid hetzelfde voetbal zal spelen", verklaart Van Praet. "Of we nu op het eerste of op het tweede niveau actief zijn."

Nationaliteit niet hét criterium

Zo is de keuze niet gevallen op een Belg of een coach die al vertrouwd was met het Belgische profvoetbal. "Binnen ons profiel hebben we zeker ook gekeken naar Belgische profielen gekeken. We hebben een proces doorlopen. Als iemand met de Oostenrijkse nationaliteit het meest geschikt is, hoeft die nationaliteit niet het criterium te zijn dat gaat doorwegen."