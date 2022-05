📷 OFFICIEEL STVV kondigt de komst van Duitse centrumspits aan

STVV heeft de eerste contractbespreking voor volgend seizoen afgewerkt, zo laat de club zelf weten.

“De jonge Duitse centrumspits Fatih Kaya zette maandagavond op Stayen zijn handtekening en komt na afloop van zijn contract bij Ingolstadt transfervrij over”, zo laat de club weten.

De speler kreeg zijn opleiding bij Mainz en vertrok daar in 2016 richting de U19 team van FC Ingolstadt. “Na een zeer goed seizoen bij het reserveteam, kwam Kaya in het seizoen 19/20 definitief bij het eerste team. Hij had meteen een impact met 6 doelpunten en 7 assists en hielp Ingolstadt de play-offs te bereiken.”

In het seizoen 20/21 bereikte Ingolstadt opnieuw de play-offs om te promoveren en slaagde erin te winnen van VfL Osnabrück om een plaats in de 2. Bundesliga te bemachtigen. Kaya scoorde 2 doelpunten en gaf 2 assists tijdens dat seizoen. Vorig seizoen kwam Ingolstadt uit in de tweede divisie van Duitsland en had het moeite om punten te pakken. Met 4 overwinningen eindigde de club als laatste en degradeerde naar de 3e divisie. De 22-jarige Kaya scoorde 4 doelpunten in 19 wedstrijden.

“We zijn verheugd om dit jonge talent bij STVV te verwelkomen. We zijn ervan overtuigd dat coach Hollerbach en zijn staf het beste in Fatih naar boven zullen halen en hem zullen helpen zich te ontwikkelen en te groeien als voetballer”, klinkt het bij de Limburgers.