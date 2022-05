'Radja Nainggolan verlaat deze zomer Royal Antwerp FC voor Italiaanse club'

Radja Nainggolan werd vorig jaar door The Great Old binnengehaald voor twee seizoenen.

Nainggolan bracht veel ervaring naar de Bosuil, maar uiteindelijk verwachtte men bij The Great Old toch wel wat meer van Ninja.

Drie goals en drie assists is niet waar voorzitter Paul Gheysens op gehoopt had. Volgend jaar wil de club een stap vooruit zetten, maar mogelijk is dat zonder Nainggolan.

Volgens ANSA wil Cagliari Nainggolan terug naar Italië halen. Nainggolan passeerde er drie keer eerder al, de laatste keer in 2021.

De club is wel gedegradeerd naar de Serie B, maar wil onmiddellijk voor de promotie spelen. Omdat Nainggolan nog een jaar onder contract ligt bij Antwerp moet er een transfersom betaald worden.