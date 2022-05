Wouter Vandenhaute neemt met pijn in het hart afscheid van Vincent Kompany: "Het is jammer dat Vincent vertrekt en dat onze wegen scheiden"

Dat de wegen tussen Anderlecht en Vincent Kompany scheiden was onverwacht nieuws. Voorzitter Wouter Vandenhaute reageerde op de gezamenlijke beslissing om de samenwerking stop te zetten.

Het nieuws dat Vincent Kompany Anderlecht verlaat sloeg in als een bom. Voorzitter Wouter Vandenhaute reageerde voor de camera van Sporza. "Na lange en goeie gesprekken met Vincent zijn we tot de conclusie gekomen om de samenwerking te beëindigen. Voor Anderlecht is dat een heel emotioneel moment", zegt Wouter Vandenhaute. "Wij hebben samen twee heel intense seizoenen beleefd. We hebben de club samen teruggebracht. We zaten enorm in de shit, maar vorig jaar hebben we wel Play-off I gehaald en dit seizoen opnieuw. We speelden ook de finale van de beker. We mogen best trots zijn op de voorbije twee seizoenen."

Het is niet dat er enige wrok is tussen beide partijen. Want Vandenhaute hoopt dat zowel Anderlecht als Vincent Kompany nog veel successen gaan behalen. Al zal het dan wel niet samen zijn. "Het is jammer dat Vincent vertrekt en dat onze wegen scheiden. We zullen er alles aan doen om de weg naar de top voort te zetten. We wensen Vincent heel veel succes en we zijn er trots op dat hij hier zijn eerste stappen als trainer gezet heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij een heel grote carrière zal maken als trainer", sloot Vandenhaute af.