Yannick Carrasco geniet interesse uit de Premier League

Yannick Carrasco kende een goed seizoen met Atlético Madrid en dit is ook een club in de Premier League opgevallen. Geld gaat alvast geen probleem zijn om hem binnen te halen.

Met 6 doelpunten en 6 assists in 34 wedstrijden kende Yannick Carrasco een goed seizoen bij Atlético Madrid. Dit is ook Newcastle opgevallen die serieus de portefeuille willen opentrekken komende zomer. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo bereiden de Engelsen een bod voor op Carrasco. In januari hadden ze al interesse in de Rode Duivel, maar toen geraakten de clubs er niet uit.

Niet alleen Carrasco, maar ook zijn ploeggenoot Renan Lodi staat in de belangrstelling van de steenrijke club.