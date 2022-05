Cyriel Dessers na verloren finale: "Ellebogen, krabben en trekken. Alles is geoorloofd"

Feyenoord verloor de eerste finale van de Conference League met 1-0 van AS Roma.

De teleurstelling was groot bij Feyenoord en Cyriel Dessers, die wel met tien goals de topschutter van de Conference League werd. “Negentien wedstrijden doen we bijna alles goed”, vertelt Dessers bij Veronica. “En hier in de finale maken we één foutje denk ik. Maar dat wordt meteen afgestraft. Dit doet gewoon heel veel pijn.”

AS Roma was een harde noot om te kraken. “Ze zijn meedogenloos. Zelfs als de bal niet in de buurt is, krijg je ellebogen. Of krabben ze en trekken ze. Alles is geoorloofd. Dat hebben wij misschien niet genoeg. Al moet ik onszelf een compliment geven. Ik denk dat we onszelf weinig kunnen verwijten.”

Een goal meepikken zat er niet in voor Dessers. “Ik stond meestal tegenover drie centrale verdedigers. Met name kort na rust kregen we toch even wat ruimte. Toen waren we ook meteen gevaarlijk. Helaas bleef de gelijkmaker uit.”