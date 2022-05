'Goudhaantje van Philippe Clement dan toch niet naar Real Madrid'

De transfer van Aurélien Tchouameni naar Real Madrid zou dan toch nog niet rond zijn.

De middenvelder van AS Monaco staat al een hele tijd in the picture bij Real Madrid. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe is de deal zo goed als rond en wordt er volgende week een deal verwacht.

Maar andere media zijn daar niet zo zeker van. Het goudhaantje van Philippe Clement zou ook in Liverpool genoemd worden. De contractverlenging van Kylian Mbappé bij PSG zou echter voor een ommekeer kunnen zorgen.

Mbappé zou volgens Le Parisien zelf aangedrongen hebben op de komst van Aurélien Tchouameni in de Franse hoofdstad. Dat ook Mbappé een verleden heeft bij AS Monaco zou de deal zeker de nodige zuurstof kunnen geven.