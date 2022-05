Zlatan Ibrahimovic opnieuw onder het mes: "Zes maanden zonder voorste kruisband gespeeld, nog nooit zo afgezien"

Zlatan Ibrahimovic (40) staat opnieuw voor verschillende maanden aan de kant. De Zweed onderging na de laatste wedstrijd tegen Sassuolo een operatie aan de knie en doet zijn verhaal.

Afgelopen woensdag maakte AC Milan bekend dat het zijn spits de komende maanden moet missen. Zlatan Ibrahimovic onderging in Lyon een operatie aan de knie en is nu buitenstrijd. De interventie stond al enkele maanden gepland, maar de club wou wachten tot na de competitie.

De Zweed kwam dit seizoen nauwelijks in het spel voor. De spits van Milan moest vooral van op de bank toekijken hoe zijn ploegmaats het deden. Ibrahimovic kwam uiteindelijk 23 keer in actie maar moest het vooral doen met korte invalbeurten. Op de laatste speeldag tegen Sassuolo kreeg hij 20 minuten. Het laatste half jaar speelde hij naar eigen zeggen zonder voorste kruisband.

"Ik had in mijn gedachten slechts één doel: mijn teamgenoten en de trainer kampioen van Italië maken, want dat had ik ze beloofd”, staat te lezen op zijn Instagram. "De afgelopen zes maanden heb ik zonder voorste kruisband in mijn linkerknie gespeeld. Zes maanden lang had ik een gezwollen knie. Ik kon slechts tien keer met de groep meetrainen. Ik heb meer dan twintig injecties laten zetten. Iedere dag nam ik pijnstillers. Vanwege de pijn heb ik de afgelopen zes maanden amper geslapen. Ik heb nog nooit zoveel geleden op en naast het veld. Ik heb iets onmogelijks mogelijk gemaakt. Nu heb ik een nieuwe kruisband en een nieuwe trofee."

Benieuwd wat de toekomst brengt voor de Zweed. Zijn contract loopt eind juni af bij AC Milan.