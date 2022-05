'Maurizio Sarri ziet Dries Mertens graag naar Lazio Roma komen'

Dries Mertens wordt in Italië gelinkt aan Lazio Roma. Vooral Lazio-coach Maurizio Sarri zou interesse hebben in de speler waarmee hij al in het verleden werkte.

Tussen 2015 en 2018 werkten Maurizio Sarri en Dries Mertens al samen bij Napoli. Dat leidde tot de ontbolstering van Mertens als doelpuntenmachine in die periode. Vooral in het 2e seizoen scoorde Mertens aan de lopende band met 28 competitiedoelpunten. Mertens speelt nog steeds voor Napoli. Sarri is ondertussen trainer bij Lazio Roma. Mertens is einde contract, maar de contractbesprekingen slepen aan. Volgens La Republicca en SportItalia-journalist Alfredo Pedulla heeft Lazio interesse in Mertens. Vooral Sarri zou terug met hem willen samenwerken. Il Messagero ziet al een combo tussen Ciro Immobile en Mertens. #Sarri chiama #Mertens: l'idea del belga come rinforzo per l'attacco della #Lazio, ma Lotito deve offrire un biennale da 2 milioni di euro per convincerlo a chiudere davvero con il #Napoli (#IlMessaggero) pic.twitter.com/nKTVSIwr9s — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 27, 2022