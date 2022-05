'Mazzu kiest voor Anderlecht en geen buitenlands avontuur omwille van bijzondere reden'

Voor Felice Mazzu lijkt de keuze duidelijk: hij wordt volgend seizoen de opvolger van Vincent Kompany bij Anderlecht.

Nochtans heeft Felice Mazzu ook nog andere aanbiedingen. Zo kan hij in Italië en Frankrijk aan de slag, maar dat doet hij bewust niet.

Volgens Het Nieuwsblad is het zo dat Mazzu in ons land wil blijven, zo dicht mogelijk bij zijn vader die net weduwnaar geworden is.

Het grote struikelblok momenteel is dat Mazzu zijn volledige staf wil meenemen naar het Lotto Park, iets wat Union helemaal niet ziet zitten.