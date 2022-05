Officieel: Westerlo houdt De Roeck langer aan boord

Het hing al een tijdje in de lucht en zou nu ook zo zijn. KVC Westerlo en Jonas De Roeck zetten hun samenwerking verder.

UPDATE 14u24: Via hun clubwebsite maakte Westerlo het nieuws intussen officieel. Na stevige onderhandelingen heeft Jonas De Roeck zijn contract met drie seizoenen verlengd. De Antwerpenaar ligt zo tot 2025 onder contract in het Kuipke.

Volgens RTV heeft Jonas De Roeck vanmiddag bijgetekend bij KVC Westerlo. De televisiezender meldt dat De Roeck nog drie jaar trainer blijft van de Kemphanen.

De Roeck was aan zijn eerste seizoen bij Westerlo bezig. Hij kwam in de zomer over van Anderlecht, waar hij assistent was van Vincent Kompany.

De Roeck loodste de club naar de Jupiler Pro League en kan nu van dat avontuur proeven. Even leek hij in beeld bij KV Mechelen om Wouter Vrancken op te volgen, maar daarvoor bedankte De Roeck.