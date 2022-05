Heruitgave van de Champions League-finale uit 2018: wat is er ondertussen veranderd bij Liverpool en Real Madrid?

Vanavond staat de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid op het programma. Beide ploegen staan net als in 2018 tegenover elkaar in de finale om de beker met de grote oren. Toen was Madrid de sterkste, maar wat is er exact 1.463 dagen later allemaal veranderd?

Vanavond staan net als in mei 2018 dezelfde twee ploegen in de finale. Real Madrid won toen de Champions League beker na een 3-1 overwinning tegen 'The Reds'. Straks krijgt Jürgen Klopp een herkansing om de Madrilenen te kloppen.

Op vier jaar tijd zijn verschillende zaken verandert aan beide kanten. Met Jürgen Klopp heeft Liverpool nog steeds dezelfde coach als in 2018. Aan de overkant stond vier jaar geleden Zinédine Zidane aan de zijlijn. In juni 2021 nam de huidige trainer Carlo Ancelotti over van de Fransman, nadat hij een tweede keer werd aangesteld bij 'Los Blancos'.

Opstelling

Sommige spelers spelen vanavond net als 1.463 dagen geleden opnieuw de finale. Bij Liverpool zijn Andrew Robertson, Virgil Van Dijk en Trent Alexander-Arnold nog steeds een vaste waarde achterin. Ook Mohamed Salah en Sadio Mané zijn er net als in Kiev bij. De Senegalees scoorde toen overigens in die finale.

Bij Real Madrid zijn de grootste afwezigen Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo. De verdediger verliet vorige zomer Spanje voor Frankrijk en Ronaldo ging een jaar eerder weg naar Juventus. Het middenveld is daarentegen onverandert. Toni Kroos, Luka Modric en Casemiro vormen nog steeds een sterke trio. Diep in de spits staat net als vier jaar geleden Karim Benzema. De 34-jarige Fransman is in bloedvorm en scoorde al 15 keer in de Champions League dit seizoen.

Beslissend in 2018

In de finale van 2018 in Kiev stond aan beide kanten een speler met een grote rol in het eindresultaat. In het doel van Liverpool stond toen Loris Karius. De Duitser beging in die finale twee grote blunders die telkens een doelpunt voor de tegenpartij opleverde.

© photonews

Invaller Gareth Bale had in de finale van 2018 slechts drie minuten nodig om Real Madrid op voorsprong te brengen (2-1). De Welshman scoorde toen een prachtig omhaal bij één van zijn eerste balcontacten. In het slot van de wedstrijd haalde de aanvaller nog is van ver uit en Karius liet de bal tussen zijn handen glippen (3-1).

Zowel Karius als Bale maken nog deel uit van hun ploeg, maar een grote rol spelen ze niet. De doelman zat dit seizoen niet eens op de bank bij Liverpool, terwijl Bale slechts zeven keer inviel voor 'Los Blancos'.

Prijzen

Real Madrid won sindsdien geen Champions League meer. Wel werd het twee keer landskampioen en won het twee jaren op rij de Spaanse SuperCup. Daarnaast werden ze in 2018 wereldkampioen na een 4-1 overwinning tegen Al Ain.

Liverpool won het jaar na de verloren finale tegen Real Madrid de Champions League van Tottenham. Het jaar daarop werden ze wereldkampioen en landskampioen. Dit seizoen wonnen ze met de Engelse beker en de League Cup al twee prijzen.

Het beloofd vanavond een spannende finale te worden met twee ploegen die net als in 2018 uit veel kwaliteit beschikken. Benieuwd of Jürgen Klopp revanche kan nemen op de verloren finale van vier jaar geleden.