"We scoren te weinig": Vanhaezebrouck weet waar het Gentse schoentje knelt ... en haalt oplossing in huis

AA Gent heeft een duidelijk plan op de transfermercato. En een deal ligt al in de pijplijn, op duidelijke voorspraak van Hein Vanhaezebrouck ook.

Verdedigend zat het snor bij AA Gent afgelopen seizoen, maar aanvallend was het heel wat minder. "We scoren te moeilijk, dat is ons probleem", klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Ik heb geen enkele assistgever in de top twintig. Union heeft er drie, Club vier, Mechelen, Anderlecht en zelfs Charleroi twee. Tissoudali: 21 goals, 6 assists. Daarna volgt Depoitre met 10 goals en 3 assists. We moeten dat opkrikken."

Cuypers

"Vraag is of mijn spelers dat kunnen", aldus de oefenmeester van Gent. Enter Hugo Cuypers, spits bij Mechelen en afgelopen seizoen goed voor 13 goals en 10 assists.

Ook Genk wil de speler die nog tot 2025 onder contract ligt, maar Vanhaezebrouck wil er hem héél graag bij. En dat lijkt nu ook te gaan lukken, de onderhandelingen blijven vlot verlopen.