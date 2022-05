Coaching staf Mazzu voor Anderlecht is rond: nieuwe trainer neemt ook assistent van Charleroi mee

Er hoeft geen twijfel meer te zijn dat Felice Mazzu de nieuwe coach van Anderlecht wordt. Hij heeft ook zijn sportieve staf al klaar waarmee hij gaat samenwerken. Aangezien Karel Geraerts bij Union wou blijven, heeft hij een T2 bij Charleroi opgehaald.

Het gaat om Samba Diawara, weet Le Soir. De 44-jarige Frans-Malinese ex-verdediger werkte eerder al anderhalf jaar samen met Mazzu bij Charleroi. Eerder werd al bekend dat Thibaut Meyer (fysiektrainer), Laurent Deraedt (keeperstrainer) en Sandro Salamone (video-analist) mee zouden verhuizen naar het Lotto Park.

Het was even onderhandelen, want zowel Mehdi Bayat als trainer Edward Still wilden hun T3 niet laten gaan. Wat dat betekent voor de huidige assistenten bij Anderlecht is niet geweten. Van Floribert Ngalula was al geweten dat zijn contract niet verlengd werd. Maar ook voor T2 Willem Weijs en doelmannentrainer Jelle ten Rouwelaar lijkt er zo geen plaats meer. En wat met Bram Geers, de fysical coach die al jaren bij Anderlecht zit?