Oeroude Engelse traditieclub speelt na degradatie in 1999 opnieuw in Premier League volgend seizoen

Na vorige week waren de drie dalers uit de Premier League gekend: Norwich, Watford en Burnley. Met Fulham en Bournemouth waren er ook al twee stijgers bekend, maar nog geen derde.

Wie de derde stijger naar de vetpotten van de Premier League zou zijn hig namelijk af van Play-Offs tussen de nummers 3 tot en met 6 in de Championship. In de halve finales versloeg Nottingham Forest Sheffield United en won Huddersfield van Luton Town.

In de spannende finale op Wembley toonde Nottingham Forest zich de sterkste na een 0-1 zege. Het doelpun viel vlak voor rust.

Nottingham Forest is één van de oudste clubs ter wereld, opgericht in 1865. In de jaren 70 wonnen ze tweemaal Europacup I maar degradeerde in 1999 uit de Engelse Premier League. De club zat zelfs in zo'n groot dal dat ze in 2006 in de League One speelden en zo de enige ploeg werd die ooit Europacup I gewonnen had en degradeerde naar het derde nationale niveau.

Maar sinds 2009 speelde Forest terug in the Championship en daar timmerden ze gestaag terug naar de weg naar boven. Vorig seizoen werden ze pas 17e maar dit jaar eindigde de traditieclub op de 4e plaats ,wat hen dus nu promotie oplevert naar de Premier League.